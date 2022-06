Journée de la châtaigne à l’Arboretum de Huelgoat Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistère

2022-10-23 – 2022-10-23

Journée de la châtaigne

Journée « vide jardin », bourse d’échange aux plantes, aux graines, aux pots, aux outils et à tout ce qui vit dans le jardin !

Châtaignes grillées (de l’Arboretum !). Conférences sur l’univers de la greffe et du verger.

Programme complet à venir.

Accès libre sans réservation. Prix indicatifs : 5 euros. http://www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr/

Le Poerop Huelgoat

