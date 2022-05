JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ Saint-Lyphard, 22 mai 2022, Saint-Lyphard.

JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ Rue du Vignonnet Jardins partagés Saint-Lyphard

2022-05-22 – 2022-05-22 Rue du Vignonnet Jardins partagés

Saint-Lyphard Loire-Atlantique

La mairie et le comité consultatif sur l’environnement vous invitent à la journée de la biodiversité. Au programme : n- une visite intéractive à la découverte des jardins partagés de Saint-Lyphard (3 thèmes : pollinisation, compost et carré biodiversité). n- à 11h, visite commentée Au fil des haies (rdv au parking situé au Clos d’Orange, au panneau La Butte de Bombardant ). n- animation photo Imag’IN la biodiversité . Tous sensibles à la préservation de la biodiversité, ils espèrent vous retrouver nombreux pour vous présenter et vous aiguiller sur les bonnes pratiques au jardin !

