Journée de la biodiversité à Pont-Péan, la vallée du Tellé, sur les chemins de l’or bleu – 22 mai 2022 Mairie Pont-Péan, 22 mai 2022, Pont-Péan.

Journée de la biodiversité à Pont-Péan, la vallée du Tellé, sur les chemins de l’or bleu – 22 mai 2022

Mairie Pont-Péan, le dimanche 22 mai à 14:00

### La Vallée du Tellé, ### sur les chemins de l’or bleu à Pont-Péan L’histoire de Pont-Péan commence bien avant l’exploitation de la mine de façon industrielle au XVIIIe siècle par l’armateur malouin Noël Danycan de l’Épine. Elle est liée aux chemins de l’eau, le long du ruisseau du Tellé depuis la préhistoire. Ce réseau apparaît hérité du néolithique et/ou de l’âge du Bronze sur l’axe Rennes Nantes dans la vallée de la Seiche en proximité avec celle de la Vilaine. Elle se perpétue au long des siècles, depuis le Moyen Âge où s’installent autour du XIe siècle dans la vallée de la Seiche, les chevaliers paysans lors de la réforme grégorienne. Leurs mottes féodales avec leurs basses-cours en témoignent. À partir de la période moderne, la question des mobilités et de leur incidence sur l’évolution des territoires est mieux cernée. La carte des grands chemins de Bretagne de 1765, de Rennes à Nantes de Jean Ogée nous renseigne et positionne Pont-Péan comme un lieu remarquable juste avant Rennes. Bien avant, déjà Gérard Mellier, (1674-1729) précisait dans son code de la Voyrie – _exposition des coûtumes sur la largeur des chemins, &c. la dissertation sur la garantie & la durée des ouvrages publics_ -, à partir d’informations retrouvées dans les archives du Trésor des ducs de Bretagne, “__Maître Jean Bonnier Procureur du Roy en la Senechaussée de Rennes, que le passage du Pont Pean, sur le grand » Chemin conduisant de Rennes à Nantes , étoit du tout ruiné & dépavé, de sorte que l’on n’y peut aucunement passer ni à pied ni à cheval, & étoit requis de le réparer_…_ ‘ Ce sont ces hommes qui ont forgé nos paysages au fil des siècles qu’ils soient de type agropastorales ou sous l’influence de la gestion hydraulique à son apogée. Elle fut nécessaire à l’industrie minière juste avant la révolution industrielle du XIXe siècle avec l’invention de la machine à vapeur. La question de l’anthropisation des paysages et l’intervention humaine dans les différents écosystèmes sera donc posée ainsi que le rôle des sociétés humaines dans développement du paysage végétal actuel et de sa protection. Venez découvrir ces paysages que l’eau et les hommes et la végétation ont façonnés. En quelques mètres ils vous feront voyager de la préhistoire, en passant par le moyen-âge, puis à la période moderne à aujourd’hui. C’est une “slow” balade, où l’on prend le temps d’observer, de comprendre et de participer.

Accès libre, par petits groupes de 30 personnes maximum

Une “slow” balade pour comprendre les paysages et leurs écosystèmes sur la vallée du Tellé. Depuis la naissance de l’agriculture à aujourd’hui, venez commencer à imaginer avec nous l’herbier du Tellé.

Mairie Pont-Péan 2 avenue du Chemin Vert – 35131 Pont-Péan Pont-Péan Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T17:30:00