JOURNEE DE L’ ART NOUVEAU Nancy, 6 juin 2021-6 juin 2021, Nancy.

JOURNEE DE L’ ART NOUVEAU 2021-06-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-06 20:00:00 20:00:00

Nancy 54000

En 2021, nous célébrons les 120 ans de la création de l’association de l’École de Nancy qui sera à l’honneur durant toute la journée.

Journée de fête conviviale et gratuite, proposée par le musée de l’École de Nancy, la Villa Majorelle, le palais du gouvernement, le musée des Beaux-Arts associés au partenaire européen le Réseau Art nouveau Network (RANN), le Conservatoire du Grand Nancy et France 3 Grand Est pour célébrer cette période d’exceptionnelle vitalité artistique.

Suivez les mots-dièse #JAN2021 et #WAND2021 sur les pages Facebook et Instagram du Musée de l’École de Nancy, du Musée des Beaux-Arts, du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain et de la Villa Majorelle.

+33 3 83 85 30 01 http://www.ecole-de-nancy.com/web/index.php?page=journee-de-l-art-nouveau

