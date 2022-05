Journée de généalogie et exposition Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône

Drôme

Journée de généalogie et exposition Châteauneuf-du-Rhône, 22 mai 2022, Châteauneuf-du-Rhône. Journée de généalogie et exposition place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 17:00:00 17:00:00 place de la Graveline Salle polyvalente

Châteauneuf-du-Rhône Drôme Châteauneuf-du-Rhône Information sur la généalogie et exposition sur les Poilus de Châteauneuf-du-Rhône. cgdp@genea26provence.com +33 6 48 61 49 37 https://genea26provence.com/ place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-du-Rhône, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-du-Rhône Adresse place de la Graveline Salle polyvalente Ville Châteauneuf-du-Rhône lieuville place de la Graveline Salle polyvalente Châteauneuf-du-Rhône Departement Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-du-rhone/

Journée de généalogie et exposition Châteauneuf-du-Rhône 2022-05-22 was last modified: by Journée de généalogie et exposition Châteauneuf-du-Rhône Châteauneuf-du-Rhône 22 mai 2022 Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Châteauneuf-du-Rhône Drôme