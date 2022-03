Journée de formation inter-entreprises – Mardi 5 avril Hôtel de Ville Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lespinasse

Journée de formation inter-entreprises – Mardi 5 avril Hôtel de Ville, 5 avril 2022, Lespinasse. Journée de formation inter-entreprises – Mardi 5 avril

le mardi 5 avril à Hôtel de Ville

Dans le cadre des travaux de GPECT cofinancés par la Région Occitanie, Sandrine Floureusses, Présidente du Cbe Nord 31 et Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, et Alain Alençon, Maire de Lespinasse, ont le plaisir de vous convier à une journée de formation inter-entreprises. Les thèmes abordés seront les suivants **2 demi-journées / 2 thèmes** **- 9h – 12h : Comment répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs et des candidats?** Animé par Corine VERSINI, Consultante, Cabinet Intégration 3L **- 14h – 17h : Les Ressources Humaines sous le prisme de la RSE – Responsabilité Sociale des Entreprises.** Animé par Magalie SOTOCA, Chargée de mission RSE, Face Grand Toulouse

Sur inscription

Organisé par le CBE NORD 31 Hôtel de Ville Place de l’Occitanie, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T12:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Place de l’Occitanie, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse lieuville Hôtel de Ville Lespinasse Departement Haute-Garonne

Hôtel de Ville Lespinasse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespinasse/

Journée de formation inter-entreprises – Mardi 5 avril Hôtel de Ville 2022-04-05 was last modified: by Journée de formation inter-entreprises – Mardi 5 avril Hôtel de Ville Hôtel de Ville 5 avril 2022 Hôtel de Ville Lespinasse Lespinasse

Lespinasse Haute-Garonne