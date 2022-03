JOURNÉE de FORMATION du RECTORAT Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

JOURNÉE de FORMATION du RECTORAT Site mémorial du Camp des Milles, 25 mars 2022, Aix-en-Provence. JOURNÉE de FORMATION du RECTORAT

Site mémorial du Camp des Milles, le vendredi 25 mars à 09:00

Accueil, visite et présentation de la démarche scientifique et pédagogique par Olivier VINCENT, du Service Éducatif de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour les formateurs du groupe « Agir contre les discriminations à l’École » du Rectorat d’Aix-Marseille. pour les formateurs du groupe « Agir contre les discriminations à l’École ». Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Site mémorial du Camp des Milles Adresse 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

JOURNÉE de FORMATION du RECTORAT Site mémorial du Camp des Milles 2022-03-25 was last modified: by JOURNÉE de FORMATION du RECTORAT Site mémorial du Camp des Milles Site mémorial du Camp des Milles 25 mars 2022 aix en provence Site-mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône