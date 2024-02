JOURNÉE DE FORMATION « COMMUNICATION BIENVEILLANTE ET ANALYSE DES PRATIQUES » Saint-Jean-de-Fos, samedi 2 mars 2024.

Formation gratuite sur inscription pour les bénévoles associatifs afin d’améliorer la connaissance de soi, la compréhension mutuelle et la coopération.

Le matin Apprendre des techniques pour se présenter, parler de ses réalisations, de la façon dont l’association aime travailler.

Midi Repas végétarien pris en commun.

L’après-midi Pratiquer l’analyse des pratiques pour comprendre et résoudre les situations conflictuelles au quotidien. .

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

