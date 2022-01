Journée de formation à la langue bretonne pour la petite enfance | Matériel pédagogique (Rostrenen) Ti ar Vro Karaez, 16 mars 2022, Carhaix-Plouguer.

Ti ar Vro Karaez, le mercredi 16 mars à 09:00

Cette formation s’adresse à des animateurs, animatrices, et/ou professionnels-les de petite enfance, parent-s et toute personne intéressée, souhaitant découvrir et s’approprier le matériel pédagogique existant en langue bretonne pour les tout-petits, pour l’utiliser en contexte privé ou professionnel. – Introduction sur le breton dans la petite enfance, contexte, historique et réalités, – Répertoire vocal en breton pour les tout-petits (comptines, jeux de doigts, berceuses, chansons liées à la motricité, rondes simples etc.), – Présentation des ressources pédagogiques et du matériel pédagogique existants en breton : introduction et apprentissage d’activités ludiques en lien avec la langue et avec le matériel pédagogique existant adapté selon les groupes d’âge des enfants, utilisation des outils présentés grâce à des activités, échanges de pratiques, exposé, analyse. *Cette formation a été créée par et pour l’association Divskouarn à l’origine, et nous sommes partenaires dans ce cadre.

Découvrir le matériel pédagogique pour les tout-petits, se l’approprier, l’utiliser.

Ti ar Vro Karaez 6 place des Droits de l’Homme, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère



