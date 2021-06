Journée de formation à la collecte de la mémoire orale – lundi 12 juillet Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Nogent-sur-Seine.

Journée de formation à la collecte de la mémoire orale – lundi 12 juillet

Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine, le lundi 12 juillet à 09:30

A l’occasion de cette journée les associations d’histoire et de patrimoine inscrites au Comité d’Histoire Régionale (en particulier) sont invitées à découvrir ou redécouvrir l’usage ainsi que les techniques liées à la collecte de la mémoire orale. Mémoire complémentaire aux sources écrites, mémoire d’apparence fugitive qu’il est pourtant possible de conserver et de valoriser, la mémoire orale possède bien des caractéristiques propres la rendant si particulière : mémoire sensorielle faisant appel au sensible, elle enregistre parfois aussi la mémoire d’un geste. C’est avec ce constat que cette initiation est proposée en lien avec l’exposition temporaire au Musée Camille Claudel sur les « Sculpteurs du travail. » 9h45 : Mot d’accueil 10h00-10h30 : Le témoignage vivant dans l’histoire du travail à Nogent-sur-Seine au XXe siècle. > Mme Christel Werny, Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardennes (APIC), Connaissance, Sauvegarde, Valorisation des Patrimoines du Nogentais (CSVPN) 10h30-12h30 : Comment collecter et exploiter les témoignages oraux (2h) > M. Julien Rocipon, Association « Le son des choses » 12H30 : Repas Repas libre APRES MIDI : 14h30-16h00 : Visite de l’exposition « Les Sculpteurs du travail : Meunier, Dalou, Rodin… » >Visite guidée par Mme Bertran, commissaire de l’exposition 16h00-16h30 : Atelier de mise en pratique : l’entretien > M. Julien Rocipon -Atelier sur la conduite d’un entretien, NB. Il est recommandé de venir muni au moins d’un smartphone voire d’un dictaphone (connu par l’utilisateur). 16h30 : Restitution Quelques conseils résumés pour entreprendre la collecte de la mémoire orale. Journée limitée à 24 participants. Programme complet et inscription : [http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/journee-de-formation-sur-la-collecte-de-la-memoire-orale-lundi-12-juillet.html](http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/journee-de-formation-sur-la-collecte-de-la-memoire-orale-lundi-12-juillet.html)

Gratuit, sur inscription préalable

Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir l’usage ainsi que les techniques liées à la collecte de la mémoire orale. En lien avec l’exposition au Musée Camille Claudel : « Sculpteurs du travail. »

Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T17:00:00