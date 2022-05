Journée de fin d’année scolaire à Guimerville Hodeng-au-Bosc, 11 juin 2022, Hodeng-au-Bosc.

Journée de fin d’année scolaire à Guimerville Hodeng-au-Bosc

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 19:30:00 19:30:00

Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime Hodeng-au-Bosc

Sur le stade de Guimerville

Au programme :

– Châteaux gonflables – entrée gratuite pour tous les enfants de la commune et hors commune sur réservations – 10h-19h30 – chaussettes obligatoires

Entrée gratuite – enfants sous la responsabilité des parents

– Pêche aux canards, chamboule tout, course aux sacs, vente de bonbons, gâteaux, etc

– Repas le midi : cochon grillé – sur réservations– places limitées

Tarifs : 15€/adulte : cochon grillé – pommes de terre – tarte – 5€/enfant (- 12 ans) pilons de poulet – pommes de terre ou chips – tarte

– bourse aux vêtements et jouets pour enfants – emplacement gratuit

– concours de tarte : dépôt des tartes de 10h à 11h – la meilleure tarte remportera un kit de pâtisserie – ouvert à tous – sur inscriptions

Buvette et restauration sur place

Grande tombola

Les réservations se font par téléphone au 06 45 18 65 10

Sur le stade de Guimerville

Au programme :

– Châteaux gonflables – entrée gratuite pour tous les enfants de la commune et hors commune sur réservations – 10h-19h30 – chaussettes obligatoires

Entrée gratuite – enfants sous la responsabilité des…

+33 6 45 18 65 10

Sur le stade de Guimerville

Au programme :

– Châteaux gonflables – entrée gratuite pour tous les enfants de la commune et hors commune sur réservations – 10h-19h30 – chaussettes obligatoires

Entrée gratuite – enfants sous la responsabilité des parents

– Pêche aux canards, chamboule tout, course aux sacs, vente de bonbons, gâteaux, etc

– Repas le midi : cochon grillé – sur réservations– places limitées

Tarifs : 15€/adulte : cochon grillé – pommes de terre – tarte – 5€/enfant (- 12 ans) pilons de poulet – pommes de terre ou chips – tarte

– bourse aux vêtements et jouets pour enfants – emplacement gratuit

– concours de tarte : dépôt des tartes de 10h à 11h – la meilleure tarte remportera un kit de pâtisserie – ouvert à tous – sur inscriptions

Buvette et restauration sur place

Grande tombola

Les réservations se font par téléphone au 06 45 18 65 10

Hodeng-au-Bosc

dernière mise à jour : 2022-05-07 par