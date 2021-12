Journée de fête du 18 décembre en centre-ville Marseille 1er Arrondissement, 18 décembre 2021, Marseille 1er Arrondissement.

Journée de fête du 18 décembre en centre-ville Marseille 1er Arrondissement

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18 19:00:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Samedi 18 décembre de 10h à 19h, la Ville de Marseille vous invite à vivre une journée féérique, dans un centre-ville apaisé et piétonnisé. Découvrez le programme de cette journée exceptionnelle !



►Grande patinoire de Noël



Avec une surface de 200 m², cette patinoire synthétique, située devant le Palais de la Bourse, fera le bonheur des amateurs de glisse. Rendez-vous le 18 décembre de 10h à 19h, sans réservation, pour profiter en famille de cette installation exceptionnelle.



À noter : la patinoire restera en place jusqu’au 2 janvier 2022 (tous les jours de 10h à 19h). Un site internet de réservation sera mis en place très prochainement afin que chacun puisse réserver gratuitement son ticket.

Les patins seront mis à disposition gratuitement sur place

Les pointures vont de 25 à 50. Pour une pratique plus sécurisée, des patinettes qui se fixent directement sur la chaussure seront mises à disposition de la pointure 25 à la pointure 32.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires



► Profitez d’un centre-ville piétonnisé et de nombreuses animations pour petits et grands



Afin de permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de bénéficier des meilleures conditions pour effectuer leurs achats de Noël auprès des commerçants locaux, la Ville de Marseille met en place une vaste piétonnisation de son cœur de ville le samedi 18 décembre de 10h à 19h. Des animations de rues, échassiers, fanfares animeront les rues entre 14h et 18h30.



► Des spectacles de rue pour les amateurs de théâtre et de fanfare



L’après-midi du samedi 18 décembre, six troupes de théâtre de rue déambuleront dans le centre-ville de Marseille. Les départs seront donnés à trois moments : 14h, 15h30 et 17h. Chaque déambulation durera une trentaine de minutes.



– La troupe « Les élégants »

Cinq musiciens et trois danseuses feront virevolter leurs robes à dentelles dans un halo de lumière accompagnés de cavaliers et de dames chapeautées tout droit sortis d’un livre de contes. Déambulation mise en musique par de gros tambours !

– de 14h à 14h30 : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand

– de 15h30 à 16h : parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux-Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux-Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)

– de 17h à 17h30 : parcours rue de la République

Départ : Rue de la République (angle Grand rue) – Arrivée : Canebière (angle rue de Rome)



– La troupe « Toys Soldiers »

Des soldats géants, gonflés et illuminés. Cette troupe est composée de 4 soldats géants avec porteurs et d’une sono mobile et transportera le public au son des mélodies de Noël et de Casse- Noisette.

– de 14h à 14h30 : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand

– de 15h30 à 16h : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand

– de 17h à 17h30 : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso



– La troupe des « Fées lumineuses »

Trois échassiers et deux circassiens venus des grandes glaces éternelles. Ces fées lumineuses inviteront le public dans un monde magique, poétique et léger, dans leurs costumes amples et leur démarche aérienne, remplies de légèreté, de lumière et de beauté.

– de 14h à 14h30 : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée Rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso

– De 15h30 à 16h : parcours rue de Rome

Départ : Rue de Rome (angle Canebière) – Arrivée rue de Rome (angle rue Dieudé/rue Montgrand)

Trajet : Rue de Rome (de la Canebière à la rue Dieudé)

– De 17h à 17h30 : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand



– La troupe « Christmas Show »

Fanfare composée de 4 musiciens pour fêter Noël en Jazz. Cette formation fera revivre les très célèbres Jingle Bells et autres White Christmas, alternant balades d’hiver et style New Orleans.

– de 14h à 14h30 : parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)

– de 15h30 à 16h : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso

– de 17h à 17h30 : parcours rue de Rome

Départ : Rue de Rome (angle Canebière) – Arrivée rue de Rome (angle rue Dieudé/rue Montgrand)

Trajet : Rue de Rome (de la Canebière à la rue Dieudé)



– La « Troupe du bonheur »

Composée de 5 danseuses et danseurs acrobatiques, cette compagnie mélange acrobaties, chorégraphies et show sur le thème de Noël et de grands classiques musicaux.

– de 14h à 14h30 : parcours rue de la République

Départ : Rue de la République (angle Grand rue) – Arrivée : Vieux-Port (La Samaritaine)

Trajet : Rue de la République

– de 15h30 à 16h : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand

– de 17h à 17h30 : Parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)



– La troupe de « La parade enchantée »

Composée de 4 à 8 artistes, cette troupe proposera une déambulation lumineuse et sonorisée où s’entrecroisent, comme dans un rêve éveillé, des personnages fantastiques.

– de 14h à 14h30 : parcours sur La Canebière

Départ : Canebière (angle Belsunce) – Arrivée Vieux-Port

Trajet : La Canebière piétonne

– de 15h30 à 16h : parcours rue de La République

Départ : Vieux-Port (La Samaritaine) – Arrivée : Rue de la République (angle Grand rue)

Trajet : Rue de la République

– de 17h à 17h30 : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand





► Grand concert « En attendant Noël » sur le quai d’Honneur !



Sur une scène installée sur le quai d’honneur (face à la mairie), la Ville de Marseille vous propose plusieurs animations où la magie de Noël sera au rendez-vous :



– à 16h : concert Gospel de Noël



« Ô quand j’entends chanter… Noël! »

Retrouvez la féérie de Noël avec le groupe Divin’Gospel Music et laissez-vous transporter dans cette ambiance chaleureuse. Le groupe reprend les standards du negro spiritual et du gospel et apporte sa « Christmas Touch » en reprenant les traditionnels chants anglophones de Noël et en français comme « Noël blanc », « Mon beau sapin », « Deck the Hall », « All I Want for Christmas », « Joy To The World », « Holy Night », « We Wish You a Merry Christmas », « Jingle Bells », « Last Christmas »… tout un répertoire pour vous faire retrouver votre âme d’enfant !



– à 17h : karaoké de Noël



Quoi de plus beau, quoi de plus mélodieux et enchanteur qu’un chant de Noël interprété par tous à l’unisson ?

Après le groupe de Gospel, une chanteuse de métier fera chanter le public. Des standards, des classiques, connus par tous : « Petit Papa Noël », « Vive le vent », « Mon beau sapin », « Noël blanc » et bien d’autres succès encore.



– de 17h45 à 18h30 : spectacle « Le Noël enchanté de la Reine des Neiges »

Découvrez les nouvelles aventures de la Reine des Neiges et de son royaume des glaces. Tout semble apaisé depuis leur dernière épopée. Mais, depuis peu, une voix mystérieuse raisonne dans la tête et dans le coeur de notre reine.

À la recherche de cet intrigant message, elle partira avec ses célèbres amis, découvrir une toute nouvelle histoire.

Ils rencontreront de nouveaux personnages haut en couleurs, et lèveront peut-être le voile sur tous ces mystères…

Des chansons populaires interprétées par des artistes créeront une atmosphère de fête et, bien sûr, nos héros retrouveront le père Noël pour un merveilleux final avec les plus belles chansons de Noël.





► Grand final pour clôturer cette journée de fête avec le « Carrousel en cavale » de Générik Vapeur !



Afin de terminer en beauté cette journée exceptionnelle, la Ville de Marseille vous invite à assister à un spectacle déambulatoire, signé Générik Vapeur – Trafic d’Acteurs et d’Engins en complicité avec la compagnie Archibald Caramantran. Cette performance, d’une durée d’1h30, partira du J4 à 18h15 pour se terminer à 19h30 sur le bas de la Canebière, au pied de la patinoire éphémère installée devant le Palais de la Bourse. Générik Vapeur vous embarque dans un monde fantastique où les sujets du manège ont décidé de prendre la tangente et glaner sur la Canebière ! Pégase, avion de bois, caisse à savon, cyclomoteur, boule de vélos, marionnettes géantes… Partez en bal(l)ade sur la Canebière à la rencontre de ces jouets en goguette au milieu des lumières et des marrons chauds !



Générik Vapeur – Trafic d’Acteurs et d’Engins est une compagnie de théâtre de rue musical, créée en 1983 par Caty Avram (cantatrice rock) et Pierre Berthelot (comédien d’engins). En 2017, ils reçoivent le Prix SACD ‘Arts de la rue’.

La troupe réunit le plus souvent une vingtaine d’artistes-techniciens aux savoir-faire multiples (de la construction en tout genre à la création musicale et théâtrale, de l’aérien à la vidéo…), pour créer dans l’espace public à l’échelle de la ville ou du paysage. Passionnée par les friches industrielles et la mémoire des lieux, la compagnie choisit comme métronome, la socio-poétique des villes et paysages, pour en jouer en images et mélodies.

Depuis 2010, Générik Vapeur est installé à La Cité des Arts de la Rue (Marseille, 15e), lieu d’expérimentations et de développement local et international des arts de la rue, unique au monde.



► Dégustations gratuites et petit marché artisanal de Noël



« Musiques et délices »

Marseille Centre, la fédération des commerçants du centre-ville animera les rues et des places du cœur historique le samedi 18 décembre 2021.

Lors de ces journées familiales et festives, goûtez aux saveurs de Noël proposées par les commerçants et artisans : boissons chaudes, biscuits, chocolats. Écoutez les récitals et fanfares en déambulation. Des musiques joyeuses et vivantes, des délices offerts lors de votre visite et achats de fêtes.

Des musiques joyeuses et vivantes, des délices offerts* lors de votre visite et achats de fêtes. À Noël, soutenons les commerces de proximité, consommons, cliquons et offrons local !



Le petit marché artisanal de Noël de Belsunce

Samedi 18 décembre 2021, de 10h à 17h, sur le Cours Belsunce

Pour cette première édition, vous pourrez découvrir :

– de talentueux artisans du quartier ; la force de l’artisanat au cœur des enjeux de solidarités et de coopérations internationales ; le potentiel créatif des acteurs de terrain de Belsunce ;

– des artisans partenaires hors Belsunce qui contribuent à notre enjeu de valorisation de l’artisanat, afin de faire de Belsunce un territoire des métiers de l’Artisanat et d’Arts.

Au programme :

– des exposants et des démonstrations

– de véritables voyages culinaires

– des animations avec jeux d’ici et d’Afrique, ainsi que des temps musicaux.

La Ville de Marseille vous invite à vivre une journée féérique, dans un centre-ville apaisé et piétonnisé.

https://www.marseille.fr/mairie/actualites/rendez-vous-en-centre-ville-samedi-18-decembre-pour-une-journee-de-fete

Samedi 18 décembre de 10h à 19h, la Ville de Marseille vous invite à vivre une journée féérique, dans un centre-ville apaisé et piétonnisé. Découvrez le programme de cette journée exceptionnelle !



►Grande patinoire de Noël



Avec une surface de 200 m², cette patinoire synthétique, située devant le Palais de la Bourse, fera le bonheur des amateurs de glisse. Rendez-vous le 18 décembre de 10h à 19h, sans réservation, pour profiter en famille de cette installation exceptionnelle.



À noter : la patinoire restera en place jusqu’au 2 janvier 2022 (tous les jours de 10h à 19h). Un site internet de réservation sera mis en place très prochainement afin que chacun puisse réserver gratuitement son ticket.

Les patins seront mis à disposition gratuitement sur place

Les pointures vont de 25 à 50. Pour une pratique plus sécurisée, des patinettes qui se fixent directement sur la chaussure seront mises à disposition de la pointure 25 à la pointure 32.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires



► Profitez d’un centre-ville piétonnisé et de nombreuses animations pour petits et grands



Afin de permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de bénéficier des meilleures conditions pour effectuer leurs achats de Noël auprès des commerçants locaux, la Ville de Marseille met en place une vaste piétonnisation de son cœur de ville le samedi 18 décembre de 10h à 19h. Des animations de rues, échassiers, fanfares animeront les rues entre 14h et 18h30.



► Des spectacles de rue pour les amateurs de théâtre et de fanfare



L’après-midi du samedi 18 décembre, six troupes de théâtre de rue déambuleront dans le centre-ville de Marseille. Les départs seront donnés à trois moments : 14h, 15h30 et 17h. Chaque déambulation durera une trentaine de minutes.



– La troupe « Les élégants »

Cinq musiciens et trois danseuses feront virevolter leurs robes à dentelles dans un halo de lumière accompagnés de cavaliers et de dames chapeautées tout droit sortis d’un livre de contes. Déambulation mise en musique par de gros tambours !

– de 14h à 14h30 : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand

– de 15h30 à 16h : parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux-Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux-Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)

– de 17h à 17h30 : parcours rue de la République

Départ : Rue de la République (angle Grand rue) – Arrivée : Canebière (angle rue de Rome)



– La troupe « Toys Soldiers »

Des soldats géants, gonflés et illuminés. Cette troupe est composée de 4 soldats géants avec porteurs et d’une sono mobile et transportera le public au son des mélodies de Noël et de Casse- Noisette.

– de 14h à 14h30 : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand

– de 15h30 à 16h : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand

– de 17h à 17h30 : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso



– La troupe des « Fées lumineuses »

Trois échassiers et deux circassiens venus des grandes glaces éternelles. Ces fées lumineuses inviteront le public dans un monde magique, poétique et léger, dans leurs costumes amples et leur démarche aérienne, remplies de légèreté, de lumière et de beauté.

– de 14h à 14h30 : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée Rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso

– De 15h30 à 16h : parcours rue de Rome

Départ : Rue de Rome (angle Canebière) – Arrivée rue de Rome (angle rue Dieudé/rue Montgrand)

Trajet : Rue de Rome (de la Canebière à la rue Dieudé)

– De 17h à 17h30 : parcours rue Saint-Ferréol

Départ : Rue Saint-Ferréol (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Saint-Ferréol jusqu’à la rue Montgrand



– La troupe « Christmas Show »

Fanfare composée de 4 musiciens pour fêter Noël en Jazz. Cette formation fera revivre les très célèbres Jingle Bells et autres White Christmas, alternant balades d’hiver et style New Orleans.

– de 14h à 14h30 : parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)

– de 15h30 à 16h : parcours rue Grignan

Départ : Rue Grignan (angle rue de Rome) – Arrivée rue Francis Davso (angle rue Paradis)

Trajet : Rue Grignan > Rue Lulli > Rue Davso

– de 17h à 17h30 : parcours rue de Rome

Départ : Rue de Rome (angle Canebière) – Arrivée rue de Rome (angle rue Dieudé/rue Montgrand)

Trajet : Rue de Rome (de la Canebière à la rue Dieudé)



– La « Troupe du bonheur »

Composée de 5 danseuses et danseurs acrobatiques, cette compagnie mélange acrobaties, chorégraphies et show sur le thème de Noël et de grands classiques musicaux.

– de 14h à 14h30 : parcours rue de la République

Départ : Rue de la République (angle Grand rue) – Arrivée : Vieux-Port (La Samaritaine)

Trajet : Rue de la République

– de 15h30 à 16h : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand

– de 17h à 17h30 : Parcours sur le Vieux-Port

Départ : Vieux Port Ombrière – Arrivée Hôtel de Ville

Trajet : Vieux Port Ombrière > Quai des Belges > Quai du Port (jusqu’à l’Hôtel de Ville)



– La troupe de « La parade enchantée »

Composée de 4 à 8 artistes, cette troupe proposera une déambulation lumineuse et sonorisée où s’entrecroisent, comme dans un rêve éveillé, des personnages fantastiques.

– de 14h à 14h30 : parcours sur La Canebière

Départ : Canebière (angle Belsunce) – Arrivée Vieux-Port

Trajet : La Canebière piétonne

– de 15h30 à 16h : parcours rue de La République

Départ : Vieux-Port (La Samaritaine) – Arrivée : Rue de la République (angle Grand rue)

Trajet : Rue de la République

– de 17h à 17h30 : parcours rue Paradis

Départ : Rue Paradis (angle Canebière) – Arrivée rue Montgrand

Trajet : Rue Paradis jusqu’à la rue Montgrand





► Grand concert « En attendant Noël » sur le quai d’Honneur !



Sur une scène installée sur le quai d’honneur (face à la mairie), la Ville de Marseille vous propose plusieurs animations où la magie de Noël sera au rendez-vous :



– à 16h : concert Gospel de Noël



« Ô quand j’entends chanter… Noël! »

Retrouvez la féérie de Noël avec le groupe Divin’Gospel Music et laissez-vous transporter dans cette ambiance chaleureuse. Le groupe reprend les standards du negro spiritual et du gospel et apporte sa « Christmas Touch » en reprenant les traditionnels chants anglophones de Noël et en français comme « Noël blanc », « Mon beau sapin », « Deck the Hall », « All I Want for Christmas », « Joy To The World », « Holy Night », « We Wish You a Merry Christmas », « Jingle Bells », « Last Christmas »… tout un répertoire pour vous faire retrouver votre âme d’enfant !



– à 17h : karaoké de Noël



Quoi de plus beau, quoi de plus mélodieux et enchanteur qu’un chant de Noël interprété par tous à l’unisson ?

Après le groupe de Gospel, une chanteuse de métier fera chanter le public. Des standards, des classiques, connus par tous : « Petit Papa Noël », « Vive le vent », « Mon beau sapin », « Noël blanc » et bien d’autres succès encore.



– de 17h45 à 18h30 : spectacle « Le Noël enchanté de la Reine des Neiges »

Découvrez les nouvelles aventures de la Reine des Neiges et de son royaume des glaces. Tout semble apaisé depuis leur dernière épopée. Mais, depuis peu, une voix mystérieuse raisonne dans la tête et dans le coeur de notre reine.

À la recherche de cet intrigant message, elle partira avec ses célèbres amis, découvrir une toute nouvelle histoire.

Ils rencontreront de nouveaux personnages haut en couleurs, et lèveront peut-être le voile sur tous ces mystères…

Des chansons populaires interprétées par des artistes créeront une atmosphère de fête et, bien sûr, nos héros retrouveront le père Noël pour un merveilleux final avec les plus belles chansons de Noël.





► Grand final pour clôturer cette journée de fête avec le « Carrousel en cavale » de Générik Vapeur !



Afin de terminer en beauté cette journée exceptionnelle, la Ville de Marseille vous invite à assister à un spectacle déambulatoire, signé Générik Vapeur – Trafic d’Acteurs et d’Engins en complicité avec la compagnie Archibald Caramantran. Cette performance, d’une durée d’1h30, partira du J4 à 18h15 pour se terminer à 19h30 sur le bas de la Canebière, au pied de la patinoire éphémère installée devant le Palais de la Bourse. Générik Vapeur vous embarque dans un monde fantastique où les sujets du manège ont décidé de prendre la tangente et glaner sur la Canebière ! Pégase, avion de bois, caisse à savon, cyclomoteur, boule de vélos, marionnettes géantes… Partez en bal(l)ade sur la Canebière à la rencontre de ces jouets en goguette au milieu des lumières et des marrons chauds !



Générik Vapeur – Trafic d’Acteurs et d’Engins est une compagnie de théâtre de rue musical, créée en 1983 par Caty Avram (cantatrice rock) et Pierre Berthelot (comédien d’engins). En 2017, ils reçoivent le Prix SACD ‘Arts de la rue’.

La troupe réunit le plus souvent une vingtaine d’artistes-techniciens aux savoir-faire multiples (de la construction en tout genre à la création musicale et théâtrale, de l’aérien à la vidéo…), pour créer dans l’espace public à l’échelle de la ville ou du paysage. Passionnée par les friches industrielles et la mémoire des lieux, la compagnie choisit comme métronome, la socio-poétique des villes et paysages, pour en jouer en images et mélodies.

Depuis 2010, Générik Vapeur est installé à La Cité des Arts de la Rue (Marseille, 15e), lieu d’expérimentations et de développement local et international des arts de la rue, unique au monde.



► Dégustations gratuites et petit marché artisanal de Noël



« Musiques et délices »

Marseille Centre, la fédération des commerçants du centre-ville animera les rues et des places du cœur historique le samedi 18 décembre 2021.

Lors de ces journées familiales et festives, goûtez aux saveurs de Noël proposées par les commerçants et artisans : boissons chaudes, biscuits, chocolats. Écoutez les récitals et fanfares en déambulation. Des musiques joyeuses et vivantes, des délices offerts lors de votre visite et achats de fêtes.

Des musiques joyeuses et vivantes, des délices offerts* lors de votre visite et achats de fêtes. À Noël, soutenons les commerces de proximité, consommons, cliquons et offrons local !



Le petit marché artisanal de Noël de Belsunce

Samedi 18 décembre 2021, de 10h à 17h, sur le Cours Belsunce

Pour cette première édition, vous pourrez découvrir :

– de talentueux artisans du quartier ; la force de l’artisanat au cœur des enjeux de solidarités et de coopérations internationales ; le potentiel créatif des acteurs de terrain de Belsunce ;

– des artisans partenaires hors Belsunce qui contribuent à notre enjeu de valorisation de l’artisanat, afin de faire de Belsunce un territoire des métiers de l’Artisanat et d’Arts.

Au programme :

– des exposants et des démonstrations

– de véritables voyages culinaires

– des animations avec jeux d’ici et d’Afrique, ainsi que des temps musicaux.

Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-09 par