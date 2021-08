Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse, Meuse JOURNÉE DE FÊTE A L’ÉCART Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Catégories d’évènement: Lacroix-sur-Meuse

JOURNÉE DE FÊTE A L’ÉCART Lacroix-sur-Meuse, 7 août 2021, Lacroix-sur-Meuse. JOURNÉE DE FÊTE A L’ÉCART 2021-08-07 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-07 23:00:00 23:00:00 Route de Seuzey Domaine de l’Ecart

Lacroix-sur-Meuse Meuse Lacroix-sur-Meuse Rendez vous de 16h à 19h pour la Guinguette avec Nelly et Sandy (10€)

Repas à partir de 19h30

A 22h assistez à La Nuit des Etoiles (10€) Pass à 18€ : pour la guinguette et la nuit des étoiles. Réservation au : 09.75.76.36.62. +33 9 75 76 36 62 Domaine de l’écart dernière mise à jour : 2021-07-31 par

