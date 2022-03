Journée de don et recyclage Damiatte Damiatte Catégories d’évènement: Damiatte

Tarn

Journée de don et recyclage Damiatte, 6 mars 2022, Damiatte. Journée de don et recyclage Salle des fêtes – Damiatte 4 Avenue de Graulhet Damiatte

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle des fêtes – Damiatte 4 Avenue de Graulhet

Damiatte Tarn Damiatte Journée de Don et recyclage. Pourquoi jeter ? Amenez vos affaires inutilisées et prenez ce qui vous intéresse sur les tables. Gratuit pour tous. Salle des fêtes – Damiatte 4 Avenue de Graulhet Damiatte

