Journée de dessin de portrait avec modèle vivant et deux accompagnateurs Atelier saint Raphael Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 10h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 17 ans. payant

Trois formules

possibles :

Un cours : 50 euros

Deux cours : 90 euros



Trois cours : 110 euros

Stage de dessin intensif avec deux accompagnateurs et modèle vivant : le portrait à la mine de plomb, à l’encre, au fusain

Stage intensif avec trois modèle et deux professeurs qui vous

accompagnent durant toute une journée immersive.

Étude des

proportions et repères visuels du portrait et de la tête avec de

nombreuses explications, démos, et un accompagnement personnalisé

pour la construction de vos portraits.

Ce stage permet

d’appréhender 3 techniques : les valeurs au crayon, de l’encre

noire aquarellable avec la technique du lavis et le fusain pour le

modelé et la composition.

Le stage se déroule

en 3 parties et un ou une modèle différents sera présents à

chaque session.

– De 10h à 13h :

proportions de la tête (face, profil, 3/4) et travail des valeurs au

crayon 9b.

– De 14h à 17h :

dessin de la tête et du buste ; technique de l’encre noire et

dégradés.

– De 18h à 21h :

technique du fusain : mise en page et traité académiques

Le stage a lieu dans

l’atelier Saint-Raphaël dans le 11ème arrondissement.

Tous les niveaux

sont acceptés !

Des démonstrations

sont données, ainsi que des conseils, des critiques, tout pour

progresser.

Bonne humeur

garantie !

Le stage est

accompagné par deux professeurs : Anne Karin Court-Payen et Florent

Tardieu.

Matériel :

– carnet à dessin

A3 250g multitechniques ou feuilles à dessin A3 (à préciser)

Partie 1 : Crayons à

papier 8b ou 9b.

Partie 2 : Pinceau à

lavis fin ou pinceau japonais en bambou fin, encre noire aquarellable

écoline ou colorex,

Partie 3 : fusains

en bâtons naturelles fins et moyens.

Matériel fourni par

l’atelier : papier format raisin

Les modèles sont

traditionnellement rémunérés par les participants au stage.

Le

code d’entrée à l’atelier vous sera communiqué à l’inscription.

Dessin –

Encre – fusain – mine de plomb

Modèle vivant

Florent TARDIEU

Florent

Tardieu a été formé à l’École National des beaux-Arts de Dijon

ainsi qu’à l’École Supérieure d’Art d’Épinal. Il a enseigné le

dessin académique et analytique à l’université Paris Sud Orsay ;

au Studio Mercier, l’École d’art Digital 3D et à l’Académie

Brassart Delcourt, l’École Parisienne de Bande Dessinée.

Anne Karin

Court-Payen

Artiste peintre

formée à Paris, Anne Karin est portraitiste, elle réalise des

programmes iconographiques dans des églises et développe depuis

quelques années son style de peinture entre le classicisme et les

sensibilités contemporaines.

Elle enseigne dans son atelier

parisien et travaille et expose à Vézelay en Bourgogne.

Atelier saint Raphael 37 rue Richard Lenoir 75011 Paris

Contact : +33628236973 atelierakcp@yahoo.fr http://ateliersaintraphael.com/

© anne karin court-payen Portraits par Anne Karin et Florent, dessins