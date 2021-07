Meyenheim Salle polyvalente Haut-Rhin, Meyenheim Journée de découvertes patrimoniales à Meyenheim Salle polyvalente Meyenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

le dimanche 19 septembre à 08:00

### Profitez des Journées européennes du patrimoine à Meyenheim : découverte d’expositions, restauration, promenades en calèche, tout est prévu pour vous faire passer un bon moment ! Au programme : * Exposition de tableaux pédagogiques de type rossignol et de photos de classe dans la salle polyvalente. * À midi, possibilité de repas à 15 € : grillades garnies et dessert (sur réservation au 06 08 53 09 46). * Promenade en calèche avec un circuit historique dans le village et alentours (Croix – Chapelle) à partir de 8h00 (sur inscription aux 06 08 53 09 46) : 18 places disponibles avec un départ toutes les deux heures. Les jeunes de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un des parents. * Exposition du Journal _s’woulbliamla,_ un journal local qui a été diffusé à partir de juin 1985. Possibilité d’achat sur commande à 5€ l’exemplaire.

Expositions + promenade en calèche : gratuit. Repas : 15€. Réservation pour le repas de midi et inscription pour le circuit en calèche.

Salle polyvalente Route Départementale 201, 68890 Meyenheim Meyenheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

