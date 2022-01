Journée de découverte des activités nordiques Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Journée de découverte des activités nordiques Pontarlier, 6 février 2022, Pontarlier. Journée de découverte des activités nordiques Pontarlier

2022-02-06 10:00:00 – 2022-02-06 17:00:00

Pontarlier Doubs Pontarlier EUR 0 0 Proposé par l’Espace Nordique Jurassien, en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Initiations gratuites aux activités nordiques.

Au programme : initiation ski de fond (skating/classique), randonnées accompagnées en raquettes, initiation au biathlon laser, animations diverses.

Sur place : prêt de matériel, restauration et buvette au Retsaurant Les Papillons – Auberge du Larmont.

Inscription obligatoire. pontarlier@destination-hautdoubs.com +33 3 81 46 48 33 https://www.pontarlier.org/ Proposé par l’Espace Nordique Jurassien, en partenariat avec la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Initiations gratuites aux activités nordiques.

Au programme : initiation ski de fond (skating/classique), randonnées accompagnées en raquettes, initiation au biathlon laser, animations diverses.

Sur place : prêt de matériel, restauration et buvette au Retsaurant Les Papillons – Auberge du Larmont.

Inscription obligatoire. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Journée de découverte des activités nordiques Pontarlier 2022-02-06 was last modified: by Journée de découverte des activités nordiques Pontarlier Pontarlier 6 février 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs