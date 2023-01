Journée de danses traditionnelles Fronsac Fronsac Fronsac Catégories d’Évènement: Fronsac

Gironde Fronsac EUR 0 Journée de sensibilisation à la danse traditionnelle. Au programme

– 14h30 à 16h00 : stage d’initiation pour les enfants avec goûter offert aux participants (les parents sont invités)

– 16h30 à 18h30 : stage d’initiation adulte niveau débutant (le enfants peuvent participer, on s’occupera de ceux qui ne veulent pas danser : jeux, coloriages)

– 19h00 à 20h30 : repas auberge espagnole à la salle

