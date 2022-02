Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Dieppe, 9 octobre 2022, Dieppe. Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Quai du Carénage Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe

2022-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-09 17:30:00 17:30:00 Quai du Carénage Cercle de la Voile de Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Initiez-vous, le temps d’une journée, aux techniques de la navigation côtière en compagnie d’un moniteur expérimenté ! Christophe et Claudie, jamais à court d’anecdotes, vous emmènera dans un port proche de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux ou Le Tréport. Vous aurez également le plaisir de partager un repas à bord lors de l’escale du midi. A partir de 14 ans – Durée : 8h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 125€/personne, 93,75€/moins de 18 ans ou étudiant (repas offert à bord). Initiez-vous, le temps d’une journée, aux techniques de la navigation côtière en compagnie d’un moniteur expérimenté ! Christophe et Claudie, jamais à court d’anecdotes, vous emmènera dans un port proche de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux ou Le… contact@cvdieppe.fr +33 2 35 84 32 99 http://www.cvdieppe.fr/ Initiez-vous, le temps d’une journée, aux techniques de la navigation côtière en compagnie d’un moniteur expérimenté ! Christophe et Claudie, jamais à court d’anecdotes, vous emmènera dans un port proche de Dieppe, Saint-Valery-en-Caux ou Le Tréport. Vous aurez également le plaisir de partager un repas à bord lors de l’escale du midi. A partir de 14 ans – Durée : 8h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 125€/personne, 93,75€/moins de 18 ans ou étudiant (repas offert à bord). Quai du Carénage Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Quai du Carénage Cercle de la Voile de Dieppe Ville Dieppe lieuville Quai du Carénage Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Dieppe 2022-10-09 was last modified: by Journée de croisière à la voile au départ de Dieppe Dieppe Dieppe 9 octobre 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime