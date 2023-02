Journée de constellations familiales et systémiques, 5 mars 2023, Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn.

Journée de constellations familiales et systémiques

590 Chem. du Padu Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2023-03-05 09:30:00 – 2023-03-05 18:00:00

Salies-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Une journée collective pour explorer une thématique personnelle qui tient à cœur, approfondir la compréhension de schémas récurrents, lever des blocages dans divers domaines de vie, se libérer de loyautés familiales, dénouer les nœuds qui empêchent d’être pleinement soi, retrouver l’équilibre pour s’épanouir et faire la paix avec soi-même et les autres… Et tant d’autres pistes d’exploration possible !Le tout dans la stricte confidentialité et la bienveillance du groupe.

2 options :

• vivre sa constellation.

• être une personne ressource pour représenter.

Une journée collective pour explorer une thématique personnelle qui tient à cœur, approfondir la compréhension de schémas récurrents, lever des blocages dans divers domaines de vie, se libérer de loyautés familiales, dénouer les nœuds qui empêchent d’être pleinement soi, retrouver l’équilibre pour s’épanouir et faire la paix avec soi-même et les autres… Et tant d’autres pistes d’exploration possible !Le tout dans la stricte confidentialité et la bienveillance du groupe.

2 options :

• vivre sa constellation.

• être une personne ressource pour représenter.

EI Agnès Desrues

Agnès Desrues

Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2023-02-25 par OT Béarn des Gaves