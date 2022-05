Journée de Conférences – Reconstitution virtuelle du Camp du Drap D’or Tours, 9 juin 2022, Tours.

Journée de Conférences – Reconstitution virtuelle du Camp du Drap D’or Tours

2022-06-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-09 18:00:00

Tours Indre-et-Loire

La Touraine au coeur du Camp du Drap d’Or. La subtilité des fils d’or, à Tours et en Italie. La soierie tourangelle. Les tourangeaux édifiant le camp en 4 mois de travail acharné. Les facettes du Camp : diplomatie soutenue par le luxe, la gastronomie, les tournois et la musique. Mythes et réalités de ce camp qui a fait tant parler. Et pour la première fois, une immersion dans le Camp de François 1er au travers de sa restitution numérique, côté français et côté anglais. 8 intervenants, d’Italie, de Grande-Bretagne et de France, spécialistes chacun dans leur domaine, nous feront entrer au coeur du dispositif pour évoquer tous les aspects de la préparation du Camp du Drap d’or, jusqu’à nous présenter sa reconstitution virtuelle;

tourscitedelasoie@gmail.com +33 7 88 05 16 66 https://www.tourscitedelasoie.fr/

Tours

