Journée de conférences "Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes" Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Paris

Journée de conférences “Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes” Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, 6 mars 2023, Paris. Le lundi 06 mars 2023

de 10h00 à 18h00

. gratuit Inscriptions à l’adresse suivante : ddct-seii-inscriptions@paris.fr Journée de conférences organisée dans le cadre du 8 mars 2023, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion seront remises les bourses de recherche de la Ville de Paris pour les études de genre. Afin de mettre en lumière ces recherches et ces femmes, une grande journée de conférences aura lieu le lundi 6 mars 2023 au sein du grand amphithéâtre de la Sorbonne, 47 rue des Écoles, de 10h à 18h. Cinq grands thèmes seront instruits par de grandes expertes : Émergence et débats des études de genre en France (Florence ROCHEFORT et Marie-Cécile NAVES), Recherches en santé des femmes (Armelle ANDRO et Catherine VIDAL), Genre et travail (Rachel SILVERA), mobilisations sociales et de la recherche contre les violences faites aux femmes (Christelle TARAUD et Bibia PAVARD), place des femmes dans la recherche hier et aujourd’hui (Nathalie PIGEARD-MICAUD, Sylvaine TURCK CHIEZE, Monique DENTAL, Margot NOUAIL). La 6 mars aura lieu également la remise des bourses de recherche de la Ville de Paris, en présence de la pionnière de l’Histoire des femmes en France, Mme Michelle PERROT. Le programme détaillé vous sera dévoilé très rapidement mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cette adresse : ddct-seii-inscriptions@paris.fr. Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 rue des écoles 75005 Paris Contact :

