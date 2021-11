Paris Église Saint-Augustin Paris Journée de conférence et de prière autour de Charles de Foucauld Église Saint-Augustin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée de conférence et de prière autour de Charles de Foucauld Église Saint-Augustin, 27 novembre 2021, Paris. Journée de conférence et de prière autour de Charles de Foucauld

Église Saint-Augustin, le samedi 27 novembre à 15:30

15h30 Charles de Foucauld, âme indomptable ? Père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin 16h15 Communication Mgr Ardura Postulateur de la cause de canonisation 17h « Charles de Foucauld, frère universel » spectacle de F. Agnello avec G. Rouzier 18h30 Messe Au Propre du Bx Ch de Foucauld Présidée par Mgr Ardura A l’approche de sa canonisation annoncée le 15 mai 2022. Église Saint-Augustin Place Saint-Augustin Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T15:30:00 2021-11-27T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Augustin Adresse Place Saint-Augustin Ville Paris lieuville Église Saint-Augustin Paris