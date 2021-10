Journée de commémoration Sélestat, 7 novembre 2021, Sélestat.

Journée de commémoration Sélestat

2021-11-07 10:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Sélestat Bas-Rhin

0 EUR Journée consacrée au “Chemin de la mémoire et des droits de l’Homme” avec au programme : 10h30 : Mémoires locales de Sélestat avec (G. Braeuner) – 11h : table ronde avec des auteurs de biographies (Marcel Spisser) – 13h30 : présentation du Chemin de mémoire et des droits de l’Homme – 14h : parles de jeunes et présentation de leurs travaux – 15h : oratorio “un autre jour sans vent” inspiré de Marguerite Dumas – 16h : échanges sur le traumatisme au retour des camps

Journée de commémoration “Chemin de la mémoire et des droits de l’Homme” aux Tanzmatten

+33 3 88 92 94 72

Sélestat

