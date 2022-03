Journée de cloture Tout Feu Tout Flamme La Loupe La Loupe La Loupe Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Journée de cloture Tout Feu Tout Flamme La Loupe La Loupe, 6 mars 2022, La Loupe. Journée de cloture Tout Feu Tout Flamme La Loupe La Loupe

2022-03-06 15:40:00 – 2022-03-06 17:15:00

La Loupe Eure-et-Loir La Loupe Pour la dernière journée du Festival TOUT FEU TOUT FLAMME , la ville de La Loupe vous propose de venir profiter d’un spectacle de musique traditionnelle japonaise, puis de découvrir une exposition de photo commentée et une conférence sur les arts du feu au Japon. mairie@ville-la-loupe.com +33 2 37 81 12 17 http://www.ville-la-loupe.com/accueil-1-1.htm Mairie de La Loupe

La Loupe

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LA LOUPE Autres Lieu La Loupe Adresse Ville La Loupe lieuville La Loupe Departement Eure-et-Loir

La Loupe La Loupe Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-loupe/

Journée de cloture Tout Feu Tout Flamme La Loupe La Loupe 2022-03-06 was last modified: by Journée de cloture Tout Feu Tout Flamme La Loupe La Loupe La Loupe 6 mars 2022 Eure-et-Loir La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir