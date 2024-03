Journée de CLÔTURE DU PRINTEMPS DES POÈTES en Montmorillonnais ARTelier de la Gartempe Montmorillon, dimanche 24 mars 2024.

Journée de CLÔTURE DU PRINTEMPS DES POÈTES en Montmorillonnais Atelier POÉSIE & CALLIGRAPHIE conduit par Natacha Lafond et Sylvie Édeline de 9h à 17h, suivi d’un verre de l’amitié (présentation des vins offerts en dégustation, par Philippe Blanchard) à 17h. Dimanche 24 mars, 09h00 ARTelier de la Gartempe Sur inscription au 06 42 57 14 59 / 60€ par personne

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

ARTelier de la Gartempe 1 rue Bernard Harent Montmorillon 86500 Cité de l’écrit et des métiers du livre Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0642571459 »}, {« type »: « email », « value »: « motsnotespapilles86@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MotsNotesPapilles/ »}]

Ecriture Calligraphie

Conception & calligraphie de Sylvie Edeline