Hrault Viols-en-Laval Ce dimanche 9 octobre, la Journée d’automne est ENFIN DE RETOUR! Organisée par SLC-VEL, plein de choses à découvrir sur place et l’inscription au vide-grenier est gratuite. Passez ce dimanche à Viols-en-Laval (privilégiez le covoiturage ou la mobilité douce).

Le message des organisateurs :

L’association SLC-VEL a besoin de votre aide, si vous êtes disponibles, pour installer les 40 tables nécessaires dimanche matin de 8h à 9h, et pour les ranger après 17h. Nous espérons pouvoir compter sur vous et nous vous en remercions par avance chaleureusement! Merci de vous rapprocher d’Elisabeth (06 77 47 92 05) ou Claudette (06 69 04 53 83). Ce dimanche 9 octobre, la Journée d’automne est ENFIN DE RETOUR! Organisée par SLC-VEL, plein de choses à découvrir sur place et l’inscription au vide-grenier est gratuite. +33 4 67 55 71 45 viols en laval

