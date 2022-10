Journée d’automne festive et Castagnade Combret Combret Catégorie d’évènement: Combret

Animation musicale avec le groupe « Trio Loriot », marché d’artisanat d’art et ouverture de la boutique artisanale avec les Maquis’Art.

Exposition de véhicules anciens avec l’association ABRA de Belmont

Rencontre avec Christian Font. A 15h30 : conférence au 1er étage de la Maison Rey.

Buvette, crêpes et boissons chaudes sur place ! Venez passer une après-midi festive aux couleurs de l’automne. Au programme : castagnade, concert, marché d’artisanat d’art, exposition de véhicules anciens, et conférence combretap@gmail.com +33 6 88 18 24 63 Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud

