Journée dans les champs Sélestat, 26 juin 2022, Sélestat.

Journée dans les champs Sélestat

L'épicerie des petites fées organise pour la 2ème année une visite des parcelles dont son issu son étal. Au programme : visites guidées des parcelles avec Laurent Christen, producteur bio et Jean-François Dussart de la Maison de la Nature. Départs à 10h32, 13h57 et 16h04 – balade contée familiale (à partir de 5 ans) à 18h07 : "Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu" de Geneviève Wendelski – rencontre avec les partenaires, notamment le SDEA et la commune de Kintzheim qui exposeront la politique de préservation de la ressource en eau et les actions engagées pour la protection du captage et l'amélioration du cadre de vie de Kintzheim – plusieurs associations présentes : Terres de Liens, LPO, etc…Petite restauration avec "La Tarte'Rit" et la brasserie "l'Altruiste".

Prenez la clé des champs et venez rencontrer votre producteur bio et local

