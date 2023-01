Journée d’anniversaire d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara Ainhice-Mongelos, 21 janvier 2023, Ainhice-Mongelos Ainhice-Mongelos.

Journée d’anniversaire d’Euskal Herriko Laborantza Ganbara

Ainhice-Mongelos Pyrénées-Atlantiques

2023-01-21 09:45:00 – 2023-01-21

Ainhice-Mongelos

Pyrénées-Atlantiques

Ainhice-Mongelos

– 9h45 : Bilan de l’année 2022

– 13 h : Apéritif

– 13h30 : Repas populaire à base de produits locaux de qualité -> Sur réservation

Menu à 25€/ eusko : Garbure // Agneau braisé d’Oztibarre accompagné de haricots cuisinés // Fromage et gâteau basque // Vin Irulegi, café et digestif

Menu sans viande à 20 €/eusko : Assiette de crudités // Filet de limande accompagné de haricots cuisinés // Fromage et gâteau basque // Vin Irulegi, café et digestif

– Le soir, place à la musique !

Zeze, Gezi Taldea, The Lookers, Aho zakil konexion, DJ Xa2 et DJ K-Püx

– 9h45 : Bilan de l’année 2022

– 13 h : Apéritif

– 13h30 : Repas populaire à base de produits locaux de qualité -> Sur réservation

Menu à 25€/ eusko : Garbure // Agneau braisé d’Oztibarre accompagné de haricots cuisinés // Fromage et gâteau basque // Vin Irulegi, café et digestif

Menu sans viande à 20 €/eusko : Assiette de crudités // Filet de limande accompagné de haricots cuisinés // Fromage et gâteau basque // Vin Irulegi, café et digestif

– Le soir, place à la musique !

Zeze, Gezi Taldea, The Lookers, Aho zakil konexion, DJ Xa2 et DJ K-Püx

+33 5 59 37 18 82

Laborantza Ganbara

Ainhice-Mongelos

dernière mise à jour : 2023-01-12 par