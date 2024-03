Journée d’animations Passage de la flamme olympique Orthez, lundi 20 mai 2024.

Parvis de l’église Saint-Pierre structure artificielle d’escalade par le Club alpin français

Jeu de piste par l’association Lud’Orthez avec des recherches d’indices et des énigmes à résoudre.

Le tout sera lié à la culture du sport . Pont vieux, tour Moncade, musée Jeanne d’Albret, église Saint-Pierre, les indices seront disséminés à travers toute la ville et le jeu se fera en autonomie.

Stand devant l’Office du tourisme création d’une flamme olympique à partir de matériaux recyclés pour que les personnes partent faire le jeu de piste avec la flamme qu’ils ont créée.

Performances de danse et Pole Dance par l’association O’Gravity

Après-midi, place d’Armes Flashmob par les élèves du studio

Flashmob de l’atelier de danse des Capucins chorégraphie officielle des Jeux olympiques, qui a été créée par Mourad Merzouki. 0 0 EUR.

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

