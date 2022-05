Journée d’Animation “Cuisines Quercynoises” à l’Ecomusée de Cuzals

Journée d’Animation “Cuisines Quercynoises” à l’Ecomusée de Cuzals, 10 juillet 2022, . Journée d’Animation “Cuisines Quercynoises” à l’Ecomusée de Cuzals

2022-07-10 – 2022-07-10 Dégustez les saveurs de la cuisine quercynoise : démonstrations, ateliers, sans oublier de passer par le jardin et le verger !

Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise. écomusée cuzals dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville