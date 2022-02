Journée d’adoption Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Journée d'adoption
Ronron et gourmandises
24 boulevard des Pommes
Orthez

2022-02-12 09:30:00 – 2022-02-12 18:00:00

Orthez Pyrénées-Atlantiques Avec les associations Patounes de chats, Animal’Ame et la Casa del Gats.

Venez boire un thé, un café ou manger une assiette gourmande et pourquoi pas…adopter !

Avec les associations Patounes de chats, Animal'Ame et la Casa del Gats.

Venez boire un thé, un café ou manger une assiette gourmande et pourquoi pas…adopter !

Une collecte de croquettes, litières, couvertures ou autres est organisée pour aider ceux qui n'auront pas trouvé de famille.

Venez boire un thé, un café ou manger une assiette gourmande et pourquoi pas…adopter !

+33 6 16 90 34 96

Venez boire un thé, un café ou manger une assiette gourmande et pourquoi pas…adopter !

Une collecte de croquettes, litières, couvertures ou autres est organisée pour aider ceux qui n’auront pas trouvé de famille. Ronron et gourmandises

Ronron et gourmandises 24 boulevard des Pommes Orthez

