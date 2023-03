Journée d’action collective pour un grand nettoyage à Salviac Salviac Catégories d’Évènement: Lot

Lot 10h Rdv Plaine de jeux

12h Pique-nique sorti du sac tous ensemble le midi à l’arboretum

Journée ouverte à tous !

N’oubliez pas vos gants, bottes et gilets jaunes ! Vous êtes conviés à une journée de ramassage des déchets et de sensibilisation au recyclage avec les enfants des écoles et du collège de Salviac. ©

