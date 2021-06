Journée d’acculturation à l’intelligence artificielle CCI – Lannion, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Lannion.

Microsoft et Simplon.co, en partenariat avec la technopole Anticipa, Technopole Saint-Brieuc Armor -ZOOPOLE Développement et CCI Côtes d’Armor propose aux entreprises une journée d’acculturation à l’intelligence artificielle, intitulée **« diriger en toute confiance à l’ère de l’intelligence artificielle »** qui aura lieu l**e vendredi 9 juillet 2021 de 9h à 17h** (avec pause méridienne) dans les locaux de la CCI de Lannion (rue Blaise Pascal). Objectif : * Accompagner et sensibiliser les dirigeants et décideurs de TPE/PME à prendre conscience du potentiel de transformation de l’Intelligence Artificielle, * Envisager l’intégration d’apprenant.e.s dans le cadre du projet d’ouverture d’une école intelligence artificielle Microsoft by Simplon x CCI 22 * Cette journée d’acculturation à l’IA offerte par Simplon et la CCI 22, s’adresse aux dirigeants, décideurs, managers de TPE/PME tout type de secteurs. Intéressé.e ? Inscription obligatoire avant le 28 juin 2021 Nombre de place limité à 15 personnes (1 personne par entreprise). Les organisateurs vous confirmeront votre participation le 2 juillet selon les places disponibles. Pour vous inscrire : [CLIQUEZ ICI](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyCG6Pr1qnxZEUHZzj_XrZviaLTrIDnWJFj9Y0k1GQ_WKSJw/viewform) _*L’école IA Microsoft by Simplon 22 devrait démarrer en octobre 2021. Cette école formera des développeur.ses en Intelligence Artificielle, via un parcours de formation intensive de 7 mois suivi de 12 mois en formation en alternance dans 20 entreprises des Côtes d’Armor._

