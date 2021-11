Reims Reims 51100, Reims Journée d’accueil des nouveaux Rémois Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Journée d’accueil des nouveaux Rémois Reims, 20 novembre 2021, Reims. Journée d’accueil des nouveaux Rémois Hôtel de Ville de Reims 5 Rue de Pouilly Reims

2021-11-20 – 2021-11-20 Hôtel de Ville de Reims 5 Rue de Pouilly

Reims 51100 Nouveaux Rémois, nouvelles Rémoises, bienvenue ! La Ville, avec le soutien de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) et Smile in Reims, organise chaque année une demi-journée d’accueil des nouveaux Rémois en novembre. À cette occasion, venez découvrir toutes les facettes de votre ville. —-

Vous venez d’emménager à Reims et vous découvrirez rapidement que cette ville d’effervescences a beaucoup à vous offrir : – Une effervescence culturelle à travers ses musées, la pluralité de ses équipements et ses rendez-vous phares. – Une effervescence sportive du fait de nombreux temps forts tout au long de l’année et de près de 100 équipements couverts ou de plein air sans oublier les nombreux clubs et les associations (amateurs comme professionnels). – Une effervescence économique grâce à la volonté d’encourager et développer le tissu économique. – Une effervescence côté nature avec ses 500 hectares d’espaces verts comprenant une centaine de parcs et squares.

—- L’inscription à la demi-journée d’accueil des nouveaux Rémois est à remplir sur la page indiquée. https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/decouvrez-reims/nouveaux-remois-nouvelles-remoises-8552.html Hôtel de Ville de Reims 5 Rue de Pouilly Reims

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

