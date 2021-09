Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX NANCEIENS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX NANCEIENS Nancy, 18 septembre 2021, Nancy. JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX NANCEIENS 2021-09-18 08:45:00 08:45:00 – 2021-09-18 12:30:00 12:30:00 Hôtel de Ville 1 Place Stanislas

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy 8 h 45 : Accueil à l’Hôtel de Ville (Entrée Place Stanislas)

9 h30 : Moments d’échanges avec Monsieur le Maire et les Élus (Grand Salon de l’Hôtel de Ville)

11 h 00 : Visite du «Village des services publics» (Grand Hall de l’Hôtel de Ville)

12 h 30 : Pique-nique convivial (Jardin du Musée des Beaux-Arts) +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy.fr/etonnante/journee-d-accueil-des-nouveaux-nanceiens-187.html#:~:text=Programme%20du%20samedi%203%20octobre%202020&text=C’est%20le%20moment%20de,des%20partenaires%20(Grand%20Hall). Ville de Nancy dernière mise à jour : 2021-09-07 par DESTINATION NANCY

