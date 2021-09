Orléans Campo Santo Loiret, Orléans Journée d’accueil des nouveaux étudiants Campo Santo Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Journée d’accueil des nouveaux étudiants Campo Santo, 14 octobre 2021, Orléans. Journée d’accueil des nouveaux étudiants

Campo Santo, le jeudi 14 octobre à 16:00

Rendez vous au campo-santo pour la journée des nouveaux étudiants. Au programme : concert electro, street art, enquête gradeur nature animations …

Entrée libre

Le 14 octobre, découvrez la ville autrement et collectez des bons plans ! Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T16:00:00 2021-10-14T22:00:00

