Journée d’ « Expressions printanières » Au Jardin Fruitier, desserte des mûriers, en face de la piscine de Chagny Chagny, samedi 27 avril 2024.

Pour fêter le printemps, l’association Culture au Jardin vous invite à une journée d’ Expressions printanières , avec au programme un atelier d’écriture autour du nom des arbres du verger, par Charlotte du Jubilatorium pour sortir du tiroir vos envies d’écriture, vous permettre de dégripper vos plumes et découvrir (ou retrouver) le plaisir d’écrire. (10h30-13h sur inscription).

Puis Marie, alias [Hâmeson], slameuse à l’association La Chahutte, vous invite à une expérience de slam, des jeux de corps, du plaisir et du partage… et la pépite à l’intérieur de vous ! Le tout dans un cadre tranquille et serein d’écoute de soi et de l’autre -) (14h-16h sur inscription)

Clôture de cette journée avec une balade au verger et dans les contes traditionnels avec Cathelaine un verger, des fruits, des fleurs, des arbres mais aussi des oiseaux et toutes sortes d’êtres vivants…(tout public) 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:30:00

fin : 2024-04-27 18:30:00

21 route de Chalon chemin de mûriers

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cultureaujardin71@gmail.com

