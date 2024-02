Journée culturelle pour les enfants Centre Municipal d’Animation Conception Marseille 5e Arrondissement, mercredi 10 avril 2024.

Une journée pour le jeune public avec ateliers et spectacle.Enfants

Spectacle de Conte Musical par François Moïse Bamba de 10h à 11h

Atelier de création de bogolan par Moussa Ouattara de 15h à 16h30 (incluant un goûter)

À partir de 5 ans



Conte Musical par François Moïse Bamba

BURKINA FASO FRANCE



Prix de la meilleure interprétation masculine lors du Grand Prix National du Théâtre en 1998 et 4e du grand prix national de l’humour en 2000, François Moïse Bamba est appelé le Forgeron conteur . Conteur-comédien du Burkina Faso, il est issu de la caste des forgerons et fut initié à l’art du conte par son père. Par la suite, il suit diverses formations avec Hassane KOUYATE, Habib BEMBELE, Jihad DARWICHE et Françoise DIEP.



Il est directeur/initiateur du Festival International des Patrimoines Immatériels à Bobo-Dioulasso et le coordinateur du réseau de conteurs d’Afrique de l’Ouest Afrifogo.



Reconnu dans le milieu du conte et plus généralement dans celui du spectacle vivant, il réside au Burkina Faso et voyage régulièrement à l’international et notamment en France. Ateliers, contes traditionnels, récits contemporains inspirés de sa propre expérience, collectages, créations, constituent le large éventail de ses propositions artistiques. Son travail met en lumière la richesse du patrimoine oral burkinabè et questionne les sociétés contemporaines et leurs problématiques.



Moussa Ouattara maître dans l’art du Bogolan

BURKINA FASO FRANCE



BOGOLAN en Bambara signifie mettre la terre (BOGO terre LAN mettre).



C’est une méthode de teinture à l’argile, un art très ancien utilisé par les Bamanas, ethnie malienne, pour décorer des étoffes de cotons tissés. Les produits utilisés sont naturels. Certains à base d’écorces, d’autres issus de rivières (vases, argiles,…), d’autres encore comme le fixateur est tiré des feuilles du ngalama (arbuste). En fonction des mélanges, on obtient de façon naturelle des couleurs différentes.



L’artiste burkinabé Moussa Ouattara est maître dans l’art du bogolan. EUR.

Centre Municipal d’Animation Conception 5 rue Vitalis

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

