Hérault SAMEDI 4 Février 2023, période anniversaire de sa disparition, l’Ecole de Musique de Lunel, avec le soutien de la ville de Lunel, les amis du Musée et du Fonds Médard, les amis de l’orgue de Lunel, les ATP de Lunel, l’association « Pour le canal de Lunel » et bien d’autres associations et artistes proposeront un hommage culturel à Joël Moysan.

17h: Concert à l’église par les amis de l’orgue.

18h: Concert par l’harmonie de l’école de musique de Lunel, parvis du musée Médard.

18h45: Aubade et visite musicale du musée Médard.

19h30: Apéritif musical animé par l’orchestre Chicuelo II, salle Brassens.

Et toute la journée, exposition à la salle Brassens de nombreux artistes locaux.

Nous vous attendons nombreux pour ces retrouvailles « anniversaires » autour de la personne de Joël Moysan. Un hommage culturel à Joël Moysan. +33 4 67 87 83 00 ©Ville de Lunel

