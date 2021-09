Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe JOURNEE CULTURELLE FOREVER YOUNG #1 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

JOURNEE CULTURELLE FOREVER YOUNG #1 Le Mans, 25 septembre 2021, Le Mans. JOURNEE CULTURELLE FOREVER YOUNG #1 2021-09-25 09:00:00 – 2021-09-25

Le Mans Sarthe Cette journée permettra de renouer avec les principes de valorisation, repérage des jeunes talents. Musique, théatre, street art, cirque plein air avec soirée concerts. https://www.lemans.fr/ Cette journée permettra de renouer avec les principes de valorisation, repérage des jeunes talents. Musique, théatre, street art, cirque plein air avec soirée concerts. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville 48.00908#0.20076