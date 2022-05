Journée culturelle + Concert : Adviser, 21 mai 2022, .

Journée culturelle + Concert : Adviser

2022-05-21 – 2022-05-21

Adviser, de son vrai nom Amadou Birane Mangane, est un artiste-rappeur né à Medina R en Mauritanie, où il a grandi. Enfant prodige du rap mauritanien, il s’est fait connaître par des textes fluides et compréhensibles pleins de messages d’unité, de paix et d’amour. Cet artiste engagé, touche un large public de par les différents dialectes qu’il utilise dans ses chansons à savoir le français, le wolof, le pulaar, l’arabe et l’anglais. Adviser a à cœur d’accompagner l’association “L’union fait la force 76” dans leur action qui vise à promouvoir l’interculturalité. La soirée sera précédée d’une journée culturelle, une invitation à découvrir la culture subsaharienne à travers un défilé de tenues traditionnelles, des contes racontés par des griots, de a danse traditionnelle ainsi qu’un débat (sujet à découvrir sur place).

Le samedi 21 mai

– de 14h à 17h : journée culturelle autour de la culture subsaharienne (entrée gratuite)

– à 20h : ouverture des portes pour la soirée

– à 20h30 : 1ère partie

– 23h : concert.

Tarif : 25€

dernière mise à jour : 2022-03-29 par