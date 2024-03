JOURNÉE CULOT’THÉ Madame&Chic Saint-Dié-des-Vosges, dimanche 10 mars 2024.

2e édition de cet événement national organisée par Au moulin rose dans le but de chouchouter les femmes. Au programme beauté, bien-être, surprises et gourmandises. Tombola.

– Dégustation de thé bio et petit gâteaux Des conseils mode avec Madame&chic Un moment de detente avec Luxo’ment Bien Un shooting photo avec Kévin Musiedlak Photographies Un instant coiffure avec M&S Coiffure à domicile Et des conseils cosmeto/ bien être avec nos égéries James, Marie et Gaëlle.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Madame&Chic 137 Rue d’Épinal

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

