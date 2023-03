Journée cueillette et cuisine des fleurs Talmontiers Talmontiers Catégories d’Évènement: Oise

Talmontiers

Journée cueillette et cuisine des fleurs, 17 juin 2023, Talmontiers Talmontiers. Journée cueillette et cuisine des fleurs 26 Rue de Dieppe Talmontiers Oise

2023-06-17 – 2023-06-17 Talmontiers

Oise Talmontiers 15 15 Profitez d’une journée cueillette et cuisine des fleurs le samedi 17 juin de 9h15 à 17h. Au programme de cette journée autour des fleurs, visite du Jardin du Naturaliste, cueillette de fleurs sauvages, découverte des espèces environnantes et de leurs vertus le matin, pique-nique et cuisine des fleurs cueillis le matin, l’après-midi. Olivier vous transmettra sa passion pour les fleurs sauvages et comestibles. 15€ par personne

Réservation obligatoire au 03 44 82 62 74

Point de rdv le jour J : devant la salle des fêtes de Talmontiers À emporter : 1 ou 2 sacs kraft, une paire de gants, une paire de ciseaux et une boite de conservation par personne. Talmontiers

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Talmontiers Autres Lieu Talmontiers Adresse 26 Rue de Dieppe Talmontiers Oise Ville Talmontiers Talmontiers Departement Oise Lieu Ville Talmontiers

Talmontiers Talmontiers Talmontiers Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talmontiers talmontiers/

Journée cueillette et cuisine des fleurs 2023-06-17 was last modified: by Journée cueillette et cuisine des fleurs Talmontiers 17 juin 2023 26 Rue de Dieppe Talmontiers Oise Oise Talmontiers

Talmontiers Talmontiers Oise