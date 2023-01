Journée cubaine au cinéma Majestic Lisieux, 27 janvier 2023, Lisieux .

Journée cubaine au cinéma Majestic

7 Rue au Char Lisieux Calvados

2023-01-27 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-27

Lisieux

Calvados

Venez participer à une journée dédiée à Cuba au cinéma Majestic. Au rendez-vous: conférence, cinéma, musique, expositions…

14h30 – Conférence ouverte à tous : CUBA, entre embargo et ouverture, par Mme Laure Müller, professeure d’Histoire-Géographie

Suivi vers 16h00 d’un pot de l’amitié.

20h00 – SOIREE MUSIQUE ET CINEMA ! Tarif unique : 5,80 €

Musique Cubaine par Nelson Palacios et David Cordray

Projection du film : AFRICA MIA , de Richard Minier et Edouard Salier

Présentation de la conférence de Mme Müller : Cuba entre ouverture et embargo.– Au delà d’une représentation- cliché sur la salsa, le cuba libre et les voitures américaines des années 50, l’ile socialiste est passée par plusieurs phases historico-politique qui ont entraîné tantôt une ouverture, tantôt une fermeture appelée embargo.

université inter-âges

