Journée Crêpes La Hulotte Ploumagoar, samedi 3 février 2024.

La Hulotte organise une journée crêpes ouverte à tous : vente à emporter dès 11h puis repas galettes et crêpes à 12h, 16h et 19h. .

Salle Hent Per

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 21:00:00



