Journée Création et écologie à la Villa les roses Villa les roses Excideuil, samedi 29 juin 2024.

Ateliers découvertes arts plastiques, expositions, rencontres grignotages et dégustations, autour du thème Création et écologie

Parc Participation libre Tous publics.

Journée proposée par 10 jeunes artistes, étudiant.es de plusieurs écoles des beaux-arts réunis pendant une semaine aux Grandes Fenêtres pour réfléchir collectivement à la question du respect de l’environnement et des écosystèmes dans la création d’œuvres d’arts.

Début : 2024-06-29 15:00:00

fin : 2024-06-29 22:00:00

Villa les roses 8 rue Jean Chavoix

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesgrandesfenetres.fr

