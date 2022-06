Journée créa-recycle Le Dorat Le Dorat Catégories d’évènement: 87210

Le Dorat

Journée créa-recycle Le Dorat, 11 juin 2022, Le Dorat. Journée créa-recycle 43 avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat

2022-06-11 – 2022-06-11

43 avenue de Lattre de Tassigny 87210 Le Dorat De 10h à 17h au 43 avenue de Lattre de Tassigny. Gratuit. Renseignements : 06 31 80 65 56. Atelier récup animé par Régis et Marie de l’association La Cour des Miracles. Nombreux ateliers créatifs gratuits pour les enfants de 0 à 11 ans. Clôture à 16h30, danse participative. Pique-nique tiré du sac le midi. De 10h à 17h au 43 avenue de Lattre de Tassigny. Gratuit. Renseignements : 06 31 80 65 56. 43 avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 87210, Le Dorat Autres Lieu Le Dorat Adresse 43 avenue de Lattre de Tassigny Ville Le Dorat lieuville 43 avenue de Lattre de Tassigny Le Dorat

Le Dorat Le Dorat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-dorat/

Journée créa-recycle Le Dorat 2022-06-11 was last modified: by Journée créa-recycle Le Dorat Le Dorat 11 juin 2022

Le Dorat