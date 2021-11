Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac 65230, Castelnau-Magnoac Journée Court-Circuit Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac Catégories d’évènement: 65230

Castelnau-Magnoac

Journée Court-Circuit Castelnau-Magnoac, 6 novembre 2021

2021-11-06

Castelnau-Magnoac 65230 Castelnau-Magnoac Ventes d’objets de récupération à prix libre et animations.

10h-12h AG de l’association ouverte à tous.

12h Auberge espagnole et grillades (amène tes couverts). Chorale les drôles d’oiseaux.

14h Atelier réparation de vélos (amène ton vélo), Chasse au trésor pour les enfants, affûtage de couteaux (amène tes couteaux).

16h Spectacle “Aouuuh!” court.circuit.pyrenees@gmail.com Recyclerie CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

